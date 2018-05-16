Зинедин Зидан: "Всегда был болельщиком "Марселя"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан признался, что всегда симпатизировал "Марселю", и пожелал команде удачи в финале Лиги Европы против "Атлетико". Игра пройдет сегодня в Лионе и начнется в 21.45 по московскому времени.

- Надеюсь, "Марселю" удастся хорошо проявить себя в финале, поскольку я всегда был их болельщиком, - сказал в интервью официальному сайту УЕФА Зидан. - В молодости я посещал их матчи, поэтому желаю всего наилучшего в финале. Это абсолютно невероятное достижение для города, клуба и, конечно, игроков. Марсель – футбольный город, которому нужны такие эмоции.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.