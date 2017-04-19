Жозе Моуринью: "Ромеро - основной вратарь "МЮ" в Лиге Европы, но..."

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Андерлехта" отметил, что у команды высокая мотивация пройти по турнирной сетке как можно дальше. Специалист подчеркнул, что допускает ротацию вратарей на международной арене.

– Такой большой клуб, как "Манчестер Юнайтед", на первых стадиях Лиги Европы вряд ли может иметь большую мотивацию, – цитирует Goal.com Моуринью. – Но когда вы зашли так далеко – мотивация должна быть высокой. Если мы не пропустим в предстоящей встрече, то пройдем дальше, и это приятно осознавать. Возможно, наша статистика на "Олд Траффорд" в матчах чемпионата Англии не самая яркая, но в Лиге Европы она идеальная.

Ромеро не мой голкипер для Лиги Европы, он мой голкипер на завтрашнюю игру. Безусловно, Серхио – основной вратарь в этом турнире, но есть ситуации, в которых на поле может появиться Давид де Хеа.

Ответный матч четвертьфинала Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" – "Андерлехт" состоится в четверг, 20 апреля, начало – в 22.05 по московскому времени. Первая встреча в Бельгии завершилась вничью – 1:1. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию.