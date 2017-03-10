Жозе Моуринью: "Рад, что Калачев не сыграет на "Олд Траффорд"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после ничьей с "Ростовом" (1:1) в гостевом первом матче 1/8 финала Лиги Европы подчеркнул, что полузащитник Генрих Мхитарян сейчас находится не в лучших кондициях. Также португалец отметил, что рад тому, что хавбек "Ростова" Тимофей Калачев пропустит ответную встречу на "Олд Траффорд", передает корреспондент "СЭ" Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО.

– Почему "Манчестер" проигрывал многие эпизоды во втором тайме?

– Потому что "Ростов" проигрывал, и как любая проигрывающая команда, тем более дома, соперник старался изменить результат. Возможно, будь это круговой турнир, "Ростов" и был бы доволен очком, но это игры на выбывание, и они старались добиться максимума. Тем более, что они знали, что Гацкан и Калачев не сыграют в ответной игре, может, поэтому они пытались добиться победы сегодня. И наоборот, мы знали, что ничья приблизит нас к проходу, и потому мы не форсировали игру сегодня.

– Как вам игра Мхитаряна, и почему он был заменен?

– Он пока не может играть 90 минут. Он все равно бы сыграл 60, независимо от результата. Он сейчас не в лучших кондициях, но старался вместе со Златаном нагнетать и создавать моменты. Он отлично справился со своей работой, и что еще важно – закончил матч без травмы.

– Что за конфликт у вас был с Калачевым и что вы сказали друг другу после матча?

– Важно то, что мы поговорили после матча. Мы уважаем друг друга, и сказали приятные вещи друг другу. Он извинился, а я сказал ему, что очень рад, что он не сыграет на "Траффорде". А во время игры это было просто "заткнись".

– Насколько важно для вас держать открытой дверь в Лигу чемпионов через Лигу Европы?

– Мы хотим держать обе двери открытыми. Если мы пройдем этот раунд, то тогда нам надо будет стараться всеми силами завоевать трофей. У нас уже есть трофей в этом сезоне, и еще три турнира – в том числе будем стараться попасть в четверку в чемпионате. "Манчестер" слишком великий клуб, мы играем на максимальный результат во всех турнирах. Конечно, из-за игры в понедельник с "Челси" нам придется делать ротацию, но мы не можем проиграть "Челси".