Жозе Моуринью: "Марсьяль должен начать делать то, что мне нравится"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Андерлехта" отметил, что нападающий Антони Марсьяль не должным образом относится к его указаниям. В текущем сезоне француз потерял место в основе команды, приняв участие в 32 матчах пяти турниров, забив 7 голов и четыре раза ассистировав партнерам.

– Марсьяль? Я в команде почти 10 месяцев, игроки лучше узнали меня, а я – их, – цитирует Goal.com Моуринью. – Я знаю, что нравится им, а игроки знают, что нравится мне. Я должен идти навстречу тем футболистам, которые принимают мою сторону и делают то, что нравится мне. Это не обсуждается.

Вот почему Маркус Рэшфорд, забивающий не так много, всегда был игроком, которому я доверяю и которого поддерживаю. Он всегда делает то, чего я хочу от каждого футболиста "Манчестер Юнайтед". Марсьяль – игрок с большим потенциалом. Но может ли он успешно играть в моей команде? Думаю, да. Но он должен делать на поле то, что нравится мне.

Ответный матч четвертьфинала Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" – "Андерлехт" состоится в четверг, 20 апреля, начало – в 22.05 по московскому времени. Первая встреча в Бельгии завершилась вничью – 1:1. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию.