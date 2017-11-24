"Зенит" осудил появление на трибунах политического баннера

В пресс-службе "Зенита" осудили появления баннера с упоминанием Ратко Младича во время матча 5-го тура группового турнира Лиги Европы с "Вардаром" (2:1). Сине-бело-голубые отметили, что совместно с представителями фанатского движения приняли меры, чтобы убрать баннер в кратчайшие сроки.

Напомним, что на трибуне фанатов петербуржцев на стадионе "Санкт-Петербург" был вывешен баннер, на котором было написано: "Ратко Младич – герой Сербии".

Заявление пресс-службы "Зенита":

На матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы против "Вардара" группа лиц, находившаяся в зоне активного боления "Зенита" вывесила на трибунах баннер политического характера. Футбольный клуб "Зенит" совместно с представителями фандвижения в кратчайшие сроки принял оперативные меры по его устранению.



Мы решительно осуждаем любые политические проявления на футболе. Позиция клуба: футбол – это территория вне политики, задача футбола объединять людей, народы, национальности, странны, а не разъединять и сеять междоусобицу.

Напомним, что гаагский трибунал по военным преступлениям в бывшей Югославии приговорил бывшего генерала армии боснийских сербов Ратко Младича к пожизненному заключению. Он был признан виновным в геноциде и преступлениях против человечности.

Ранее УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении "Зенита". Питерский клуб обвиняется по двум пунктам: расистское поведение болельщиков и использование болельщиками пиротехники.

УЕФА открыл дело в отношении "Зенита" из-за проявления расизма