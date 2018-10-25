Зе Луиш: "После шторма приходит солнце"

Нападающий "Спартак" Зе Луиш оптимистично настроен на матч 3-го тура группового турнира Лиги Европы против "Рейнджерс".

- День игры. Всегда на позитиве. После шторма приходит солнце, - написал в Инстаграме Зе Луиш.

В понедельник, 22 октября, руководство "Спартака" отправило в отставку главного тренера команды Массимо Карреру. Игроков к матчу против "Рейнджерс" готовит Рауль Рианчо.

"Рейнджерс" – "Спартак": Лига Европы, 3-й тур, 25 октября 2018, онлайн-трансляция матча, начало – в 22.00 (мск)