14:00 | Футбол — Лига Европы

Зе Луиш: "После шторма приходит солнце"

Инстаграм Зе Луиша.
Инстаграм Зе Луиша.
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Нападающий "Спартак" Зе Луиш оптимистично настроен на матч 3-го тура группового турнира Лиги Европы против "Рейнджерс".

- День игры. Всегда на позитиве. После шторма приходит солнце, - написал в Инстаграме Зе Луиш.

В понедельник, 22 октября, руководство "Спартака" отправило в отставку главного тренера команды Массимо Карреру. Игроков к матчу против "Рейнджерс" готовит Рауль Рианчо.

"Рейнджерс" – "Спартак": Лига Европы, 3-й тур, 25 октября 2018, онлайн-трансляция матча, начало – в 22.00 (мск)

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 3-й тур. "Зенит" - "Бордо", "Рейнджерс" - "Спартак" и другие матчи
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