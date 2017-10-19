"Зальцбург" победил "Коньяспор", "Марсель" - "Виторию Гимарайнш"

"Зальцбург" победил "Коньяспор" в матче группового турнира Лиги Европы. Австрийский клуб сохранил лидерство в турнирнй таблице. В другом поединке группы I "Марсель" взял верх над "Виторией Гимарайнш".

Лига Европы

Групповой турнир

Группа I

"Марсель" (Франция) - "Витория Гимарайнш" (Португалия) - 2:1 (1:1)

Голы: Рафаэл Мартинс, 17 (0:1). Окампос, 28 (1:1). Лопес, 76 (2:1).

"Марсель": Манданда, Эвра (Амави, 58), Рами, Абденнур, Камара, Луиз Густаву, Сансон (Замбо, 82), Лопес, Сарр, Жермен (Нжи, 88), Окампос.

"Витория Гимарайнш": Мигел Силва, Аурелиу, Жубал, Маркуш Валенте, Конан, Миранда (Селис, 79), Вакасо, Франсишку Рамуш (Элдер Феррейра, 63), Элдон, Рафаэл Мартинс (Тексейра, 72), Рафинья.

Предупреждения: Жубал, 59. Абденнур, 63. Миранда, 63. Окампос, 82. Рафинья, 90+4.

Судья: Юханнессон (Швеция).

"Коньяспор" (Турция) - "Зальцбург" (Австрия) - 0:2 (0:1)

Голы: Гульбраннсен, 5 (0:1). Даббур, 80 (0:2).

"Коньяспор": Кырынтылы, Ферхат Озторун, Филипович, Скубиц, Али Туран, Бурабия, Йенссон (Али Чамдалы, 71), Милошевич, Омер Али Шахинер, Фофана (Эзекиль, 76), Эзе (Араз, 62).

"Зальцбург": Вальке, Ульмер, Чалета-Цар, Миранда, Лайнер, Бериша, Самассеку, Вольф (Шлагер, 71), Айдара (Минамино, 78), Даббур, Гульбраннсен (Жатковски, 88).

Предупреждения: Йенссон, 53. Лайнер, 56.

Судья: Поусон (Англия).

Турнирные таблицы группового этапа Лиги Европы – здесь