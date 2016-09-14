Юрий Газинский: "Как повлияла отставка Кононова? Наше дело – выходить на поле"

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский в преддверии гостевого матча 1-го тура группового турнира Лиги Европы против "Зальцбурга" подчеркнул, что команда не думает о смене главного тренера, передает спецкор "СЭ" Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО. Вчера с поста наставника команды ушел Олег Кононов, исполняющим обязанности главного тренера назначен Игорь Шалимов.

– Как повлияла отставка Кононова на настроение игроков?

– Скажу так – работа тренеров такова, что они всегда готовы к тому, что, может, придется уйти, если нет результата. А наше дело выходить на поле, а уже руководство будет решать, кто будет работать с нами.