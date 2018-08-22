Вячеслав Глеб: "Футболисты "Зенита" в Минске играли как трупы"

Известный белорусский футболист Вячеслав Глеб заявил, что игроки "Зенита" в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы против минского "Динамо" (0:4) показывали плохую игру. Петербургский клуб разгромил минчан в ответной встрече со счетом 8:1 и прошел в следующую стадию турнира по сумме двух матчей (8:5).

- Когда "Зенит" был в Минске, они играли как трупы, - цитирует Глеба "Прессбол" со ссылкой на канал "Беларусь-5". - Я не узнал. Они были вообще беспомощными. С другой стороны, "Динамо" не позволило играть сопернику, минчане действовали просто прекрасно. А в Питере... Команды просто поменялись ролями. Если бы "Динамо" прошло "Зенит", то и "Мольде" бы тоже бы прошло. И от этого очень обидно.

"Зенит" встретится с "Мольде" в 4-м отборочном раунде Лиги Европы. Первый матч состоится 23 августа, ответный - 30 августа.

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