Виталий Калешин: "Последние результаты "Краснодара" - заслуга Шалимова"

Защитник "Краснодара" Виталий Калешин в преддверии игры 2-го тура группового турнира Лиги Европы против "Ниццы" вспомнил о противостоянии с нападающим Марио Балотелли, которое состоялось в 2009 году, когда россиянин выступал за "Рубин", а итальянец – за "Интер". Также Калешин подчеркнул вклад и. о. главного тренера команды Игоря Шалимова в успехи "быков" в последних матчах.

– Полный "Сан-Сиро", мощный соперник с Жозе Моуринью у руля – все это создавало неповторимый антураж, – цитирует пресс-служба УЕФА Калешина. – Балотелли ярко себя проявил, попал в цель с 30 метров. За нападающего говорит статистика. Можно стоять, но забивать, что он и сделал. Это универсальный техничный нападающий. Внушительные габариты позволяют Марио здорово действовать как внизу, так и на "втором этаже". Скоростных качеств ему тоже не занимать, ведь игрок достаточно молод. Скажем так, все при нем!

Непростой характер? Много публикаций в СМИ на эту тему. Но это его жизнь, у каждого своя голова на плечах. Человек просто поступает так, как считает нужным. В принципе, все талантливые люди ведут себя неординарно.

Что же касается французского первенства, то я не слежу за их чемпионатом, хотя знаю, что недавно "Ницца" забила четыре безответных мяча "Монако", гранду французского футбола. Это говорит о многом. Не думаю, что результаты первых матчей группы сказались на шансах на победу в ближайшей встрече. Оценю их как 50 на 50. В любом случае на теоретическом занятии нам объяснят, как правильно действовать против "Ниццы".

Новый тренер? Естественно, эти результаты – заслуга Шалимова. Не скажу, что кардинально поменялись тренировки. Их к тому же немного – играем через три дня на третий. Но поменялось отношение к тренировочному процессу. Требования стали гораздо более жесткими, в том числе в дисциплинарных компонентах.