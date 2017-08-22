Виталий Денисов: "В Лиге Европы хочется сыграть с "Арсеналом"

Защитник "Локомотива" Виталий Денисов в интервью "Известиям" отметил, что перед командой стоит задача выйти в плей-офф Лиги Европы. 25 августа состоится жеребьевка группового турнира.

– Уже на этой неделе состоится жеребьевка Лиги Европы, и "Локомотив" узнает соперников по групповому этапу. У вас есть какие-то предпочтения, кого бы вы хотели видеть в своей группе?

– Хочется сыграть с самыми сильными европейскими клубами. Например, с лондонским "Арсеналом". С такой командой очень хотелось бы встретиться в еврокубках.

– Какие задачи на этот турнир ставит перед собой "Локомотив"?

– Естественно, наша первостепенная задача — выход из группы в стадию плей-офф Лиги Европы. Иначе зачем мы вообще боролись в прошлом сезоне за этот турнир?