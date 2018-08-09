"Уфа" – "Прогрес": стали известны составы команд

Стали известны стартовые составы "Уфы" и "Прогреса" на первый матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы, который пройдет сегодня в Уфе на стадионе "Нефтяник". Стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

"Уфа": Беленов – Табидзе, Неделчару, Тумасян – Живоглядов, Салатич, Йокич, Карп, Ванек – Обляков, Игбун;

"Прогрес": Флосс – Мартенс, Маркес, Халл, Гоброн – Франсуаз, Мутш, Карайер, Де Алмейда, Тилль – Карапетян.

"Уфа" – "Прогрес": Лига Европы, 3-й отборочный раунд, первый матч, 9 августа 2018, онлайн-трансляция, начало – 17.00 (мск)