УЕФА осудил беспорядки в Бильбао

УЕФА осудил беспорядки, которые устроили в Бильбао фанаты "Атлетика" и "Спартака". Во время стычек погиб испанский полицейский. Он умер в больнице от инфаркта.

"УЕФА решительно осуждает столкновения, произошедшие в Бильбао. Мы находимся в контакте с местными властями для прояснения ситуации. УЕФА передает искренние соболезнования семье и коллегам полицейского, скончавшегося в результате данного инцидента", - приводит АР заявление УЕФА.

Умер полицейский, ранен фанат "Спартака".

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