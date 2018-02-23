УЕФА осудил беспорядки в Бильбао

УЕФА осудил беспорядки, которые устроили в Бильбао фанаты "Атлетика" и "Спартака". Во время стычек погиб испанский полицейский. Он умер в больнице от инфаркта.
"УЕФА решительно осуждает столкновения, произошедшие в Бильбао. Мы находимся в контакте с местными властями для прояснения ситуации. УЕФА передает искренние соболезнования семье и коллегам полицейского, скончавшегося в результате данного инцидента", - приводит АР заявление УЕФА.
Умер полицейский, ранен фанат "Спартака".
Как баски-антифашисты устроили побоище перед матчем
эд.гар
Теперь начнутся санкции к другим российским клубам , продолжающим выступление в Европе. Доказывать свое преимущество надо на поле , а не на шествиях. Впрочем , неадеватам из Спартака это не объяснишь. ЛЧ просрали, ЛЕ просрали- зато шуму наделали и всех подставили. Молодцы!!!
10:40