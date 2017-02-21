УЕФА не беспокоится насчет безопасности в матче "Фенербахче" - "Краснодар"

УЕФА уверен в высоком уровне безопасности в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы "Фенербахче" - "Краснодар". Игра состоится 22 февраля в Стамбуле, первый поединок завершился минимальной победой кубанцев - 1:0.

"Мы уверены в том, что принимающая сторона и местные органы полиции предпримут все необходимые меры для обеспечения безопасности игроков, официальных лиц и зрителей на этом матче", - приводит ТАСС заявление пресс-службы УЕФА.

Существует вероятность, что на игре будет присутствовать офицер безопасности УЕФА.