09:24 | ФУТБОЛ — Лига Европы

УЕФА не беспокоится насчет безопасности в матче "Фенербахче" - "Краснодар"

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УЕФА уверен в высоком уровне безопасности в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы "Фенербахче" - "Краснодар". Игра состоится 22 февраля в Стамбуле, первый поединок завершился минимальной победой кубанцев - 1:0. 

"Мы уверены в том, что принимающая сторона и местные органы полиции предпримут все необходимые меры для обеспечения безопасности игроков, официальных лиц и зрителей на этом матче", - приводит ТАСС заявление пресс-службы УЕФА.

Существует вероятность, что на игре будет присутствовать офицер безопасности УЕФА.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4040610

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1/16 финала
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