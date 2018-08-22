Тренер "Тромсе" Кращенко: "У "Мольде" превалирует философия агрессивной игры"

Тренер норвежского клуба "Тромсе" Сергей Кращенко рассказал об игре "Мольде" - соперника "Зенита" по четвертому отборочному раунду Лиги Европы.

- Они пытаются играть в контроль мяча, строить атаку от своих ворот, но команда достаточно мощная и хорошо ведет борьбу в воздухе. Это одно из конкурентных преимуществ. Они используют и фланговые доставки в штрафную, там есть кому побороться, есть и проникающие передачи. То есть нельзя сказать, что они пытаются играть только в комбинационный футбол с отсутствием диагональных или вертикальных передач, нет. Достаточно разноплановая команда, - цитируют специалиста РИА Новости. - Из того, что я видел, можно сделать вывод, что они пытаются играть первым номером и при потере мяча на половине поля соперника стремятся вступить в борьбу большими силами. Это философия. Но опять же, как они будут играть с "Зенитом" – другой вопрос. Если "Зенит" сможет качественно выходить из-под прессинга, тогда это может не сработать. Но, по крайней мере, у них превалирует философия агрессивной игры.

Матч "Зенит" - "Мольде" состоится 23 августа и начнется в 19.00 по московскому времени.