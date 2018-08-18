Стивен Джеррард: "Уфа"? Полетим в Россию и выйдем в группу Лиги Европы"

Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард верит, что его команде по силам обыграть "Уфу" в 4-м отборочном раунде Лиги Европы. Также он добавил, что ему требуются два новичка.

- Понимаю, что в долгосрочной перспективе, возможно, выход в групповую стадию Лиги Европы сделает наш график игр намного более жесткими, - цитирует The Scottish Sun Джеррарда. - Увеличение объема игр приведет к увелечению требований к игрокам. Вот почему я все еще хочу одного-двух новичков. Тем не менее, мы не можем использовать это как оправдание. Мы не будем использовать никакие оправдания.

"Уфа"? Я бы солгал, если бы сказал, что мы не предпочли бы другую команду, но уверен игроки захотят встретиться с российской командой и показать еще одно хорошее противостояние. Мы все хотим быть частью Лиги Европы. Что касается путешествия в Россию, мы не будем использовать его в качестве оправдания. Пойдем и сделаем это.