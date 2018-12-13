Прогноз "Фонбет": у "Краснодара" минимальные шансы победить "Севилью"

13 декабря "Севилья" сыграет с "Краснодаром" в шестом туре группового турнира Лиги Европы. Встреча начнется в 20.55 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

– Кто победит?

– Букмекеры "Фонбет" видят фаворитом матча "Севилью". На победу команды Пабло Мачина можно поставить с коэффициентом 1.37, на победу "Краснодара" – с коэффициентом 7.50, на ничью – с коэффициентом 5.10. Большинство клиентов "Фонбет" согласно с букмекерами. Среди всех игроков, поставивших на исход матча, 92% выбрали победу испанцев, 6% – победу "Краснодара", 2% – ничью.

– Сколько забьют голов?

– "Фонбет" предполагает, что в матче будет забито меньше четырех голов. На тотал меньше 3,5 можно поставить с коэффициентом 1.65, на тотал больше 3,5 – с коэффициентом 2.25. Клиенты "Фонбет", напротив, считают, что матч будет результативным. На тотал больше 3,5 поставили 54% игроков, на тотал меньше 3,5 – 46%.

– Как распределилось количество ставок между пятью самыми популярными котировками?

– Самая популярная ставка – на победу "Севильи", ее предпочли 72% клиентов "Фонбет". На гол испанской команды поставили 11% игроков, на то, что "Севилья" не проиграет, – 9%. Победу "Краснодара" выбрали 5% клиентов "Фонбет", 3% поставили на то, что команда Мурада Мусаева не проиграет.

– А сколько ставят?

– Самая крупная ставка – 100 000 рублей на гол "Севильи". В среднем на матч "Севильи" и "Краснодара" ставят 460 рублей.

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