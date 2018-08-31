Сергей Семак: "Зенит" прошел "Мольде" с большим скрипом"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак - о матче с "Мольде" (1:2) в четвертом отборочном раунде Лиги Европы. В первой игре его команда победила 3:1 и пробилась в групповой раунд.

- Играть в квалификации сложнее, потому что здесь матчи на выбывание, - сказал тренер в интервью "Зенит-ТВ". - На данный момент мы не сильнее никого. Сегодняшняя игра, как и предыдущие, это показывает. Надо работать. С большим скрипом, но прошли. Это говорит о нашем уровне как команды на данном этапе. Сейчас у нас абсолютно средняя команда. Будем работать, двигаться вперед. Игра ожидаемо была тяжелой. Хозяева показали сумасшедшее желание, настрой, движение. Они были лучше готовы к газону, он для них привычнее. Они смотрелись лучше и заслуженно победили, но нам этого было достаточно, чтобы пройти в следующий этап. График сложный. Кому можем - даем отдохнуть, кому не можем - не даем. Все как обычно.

Жеребьевка группового турнира начнется в 14.00 по московскому времени.