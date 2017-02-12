Сергей Кривцов: "Шахтер" еще не проводил разбор игры "Сельты"

Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов уверен, что дончане подойдут в хорошей форме к матчу 1/16 финала Лиги Европы с "Сельтой". По его словам, команда еще не проводила тактический разбор игры соперника.

- Мы провели основную часть сборов, а значит, большие физические нагрузки остались позади. Сейчас у нас по одной тренировке в день для поддержания тонуса, - приводит пресс-служба "горняков" слова Кривцова. - Главным образом отрабатываем тактические заготовки. Думаю, к поединку с "Сельтой" подойдем в нужной форме.

- До встречи с "Сельтой" остается пять дней. Что уже известно о сопернике?

- Мы знаем, что это сильная команда, играющая в атакующий футбол. У них очень хороший нападающий Яго Аспас, который часто забивает в чемпионате Испании. Но детально противника пока не изучали. Думаю, в ближайшие дни начнем тактический разбор.