С кем хотел бы сыграть Кокорин в 1/8 финала Лиги Европы?

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин после победы над "Селтиком" (3:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы отметил, что в первой встрече российский клуб наделал глупостей из-за плохой физической формы. Также автор одного из голов ворота шотландцев рассказал, с кем бы хотел встретиться на стадии 1/8 финала турнира.
– Манчини сказал что-нибудь мотивирующее перед игрой?
– А что говорить? Мы и так все понимали, хотели реабилитироваться дома, – заявил Кокорин.
– Может, в Италии на сборах что-то произошло?
– Нет, ничего не произошло там. Просто готовились, разобрали матч. Первая официальная игра в сезоне была, наделали много глупостей. Не скажу, что "Селтик" как-то удивил там, но физически они лучше выглядели.
– Хотели бы попасть на "Арсенал" в сдающем раунде?
– Да, хотел бы!
– Что подарили Ивановичу на День Рождение?
– Галстук.
– За Олимпиадой следили?
– Везде, где мы были, было неудобно следить, мы готовились к матчам. (Игорь НОВИКОВ)