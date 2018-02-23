С кем хотел бы сыграть Кокорин в 1/8 финала Лиги Европы?

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин после победы над "Селтиком" (3:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы отметил, что в первой встрече российский клуб наделал глупостей из-за плохой физической формы. Также автор одного из голов ворота шотландцев рассказал, с кем бы хотел встретиться на стадии 1/8 финала турнира.

– Манчини сказал что-нибудь мотивирующее перед игрой?

– А что говорить? Мы и так все понимали, хотели реабилитироваться дома, – заявил Кокорин.

– Может, в Италии на сборах что-то произошло?

– Нет, ничего не произошло там. Просто готовились, разобрали матч. Первая официальная игра в сезоне была, наделали много глупостей. Не скажу, что "Селтик" как-то удивил там, но физически они лучше выглядели.

– Хотели бы попасть на "Арсенал" в сдающем раунде?

– Да, хотел бы!

– Что подарили Ивановичу на День Рождение?

– Галстук.

– За Олимпиадой следили?

– Везде, где мы были, было неудобно следить, мы готовились к матчам. (Игорь НОВИКОВ)