Руди Гарсия: "Пенальти? Я доверяю бригаде Карасева"

Главный тренер "Марселя" Руди Гарсия после ничьей с "Коньяспором" в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы (1:1) отметил, что его команда билась до конца. Также он не стал обсуждать работу судейской бригады во главе с Сергеем Карасевым.

- Чудеса случаются не случайно, - цитирует L'Equipe Гарсию. - Как и в прошлой игре, команда верила до конца, несмотря на счет. Замены усилили игру. В частности, скорость Клинтона Нжие принесла нам гол. Пенальти? Я не знаю, не видел момента, но я доверяю шести судьям Лиги Европы. Забей мы раньше, может и пенальти бы не случилось.

За несколько секунд до конца встречи ситуация из сложной превратилась в ситуацию, когда у нас все еще есть будущее, зависящее от нас. Даже если мы не сможем стать первыми в группе, сможем претендовать на плей-офф. "Марсель" должен обыграть "Зальцбург".