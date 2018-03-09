Роберто Манчини: "Зенит" не заслужил того гола, который забил"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после первого матча 1/8 финала Лиги Европы против "Лейпцига" (1:2) отметил, что команда играла хорошо только первые 25 минут.
- Что скажете об игре?
- Мы хорошо играли только первые 25 минут. И мне даже не верится, насколько плохо мы начали играть потом. Считаю, мы не заслуживали того единственного гола, который забили. Хорошо, что это произошло - нам будет немного легче во втором матче, который, конечно, будет совершенно не похож на первый. Ситуация будет уже не такая сложная. (Егор БЫЧКОВ)
frolowa4ar
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04:51
vada
Согласен, смотрел полтора тайма( вторую часть) . Зенит не показывал ничего, защищался, контр не было почти, да и слабо пытались. Забили на самоуспокоении соперника. Да и слава богу.
04:49
gruzovik62
яА ничего Манчини не щаслужил.. каброн!
03:09
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
футбол Манчини бессмысленный и беспощадный...
02:30
Shumer
Манчаня, а ты что заслужил? Что хорошего ты делаешь, получая миллионы долларов от русских?
02:20