Роберто Манчини: "Зенит" не заслужил того гола, который забил"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после первого матча 1/8 финала Лиги Европы против "Лейпцига" (1:2) отметил, что команда играла хорошо только первые 25 минут.

- Что скажете об игре?

- Мы хорошо играли только первые 25 минут. И мне даже не верится, насколько плохо мы начали играть потом. Считаю, мы не заслуживали того единственного гола, который забили. Хорошо, что это произошло - нам будет немного легче во втором матче, который, конечно, будет совершенно не похож на первый. Ситуация будет уже не такая сложная. (Егор БЫЧКОВ)