01:30 | Футбол — Лига Европы

Роберто Манчини: "Зенит" не заслужил того гола, который забил"

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Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после первого матча 1/8 финала Лиги Европы против "Лейпцига" (1:2) отметил, что команда играла хорошо только первые 25 минут.

- Что скажете об игре?

- Мы хорошо играли только первые 25 минут. И мне даже не верится, насколько плохо мы начали играть потом. Считаю, мы не заслуживали того единственного гола, который забили. Хорошо, что это произошло - нам будет немного легче во втором матче, который, конечно, будет совершенно не похож на первый. Ситуация будет уже не такая сложная. (Егор БЫЧКОВ)

РБ Лейпциг - Зенит

 

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/8 финала
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КОММЕНТАРИИ (4)
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frolowa4ar

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04:51

vada

Согласен, смотрел полтора тайма( вторую часть) . Зенит не показывал ничего, защищался, контр не было почти, да и слабо пытались. Забили на самоуспокоении соперника. Да и слава богу.

04:49

gruzovik62

яА ничего Манчини не щаслужил.. каброн!

03:09

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

футбол Манчини бессмысленный и беспощадный...

02:30

Shumer

Манчаня, а ты что заслужил? Что хорошего ты делаешь, получая миллионы долларов от русских?

02:20

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