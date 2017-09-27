Роберто Манчини: "Дзюба стал понимать, что я хочу. Мне начала нравиться его игра"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги Европы против "Реал Сосьедад" отметил, что нападающий Артем Дзюба вернул ту форму, которую специалист хотел видеть. Итальянец также добавил, что ему начала нравиться игра форварда.

В текущем сезоне Дзюба сыграл в восьми матчах чемпионата России и отдал одну результативную передачу, а также принял участие в пяти встречах Лиги Европы и записал на свой счет один гол и одну передачу. Он также вышел на поле в игре 1/16 финала Кубка России против санкт-петербургского "Динамо" (2:3).

– В последних матчах часто использовали Дзюбу. Означает ли это то, что он вернул доверие и вы будете использовать его чаще?

– Это значит, что он вернул ту форму, которую я хотел видеть, или постепенно возвращает и в ближайшее время ее наберет. Он стал понимать, что я хочу, стал играть более командно. И мне стала нравиться его игра. (Артем РЯБОВОЛ)

Напомним, матч "Зенит" – "Реал Сосьедад" пройдет 28 сентября. Начало – в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.