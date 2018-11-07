Рауль Рианчо: "Состав на матч с "Рейнджерс" вам понравится"

И.о. главного тренера московского "Спартака" Рауль Рианчо - о составе на матч 4-го тура группового турнира Лиги Европы с "Рейнджерс".

- С чем связана мощная ротация в каждом матче и можете сказать, кто завтра не сыграет?

- Если бы мы играли с "Рубином" сделали семь замен и не пропустили бы тот гол на последних секундах, вы бы посчитали меня гением? А потом мы снова сделали семь замен на кубковый матч и снова его выиграли. А потом нам не повезло в домашнем матче. Действительно не повезло, вы же видели статистику? Но мы проиграли, потому что это футбол. Сделал бы я еще замены в следующих матчах? Сделал бы. А по поводу состава: я его скажу только футболистам, вы уж извините. Вам состав понравится, я вам обещаю. Я уверен, что команда может сыграть еще лучше.

- Может быть, придумать какой-то способ снять напряженную атмосферу вокруг команды?

- Однажды в Испанию приехал бразильский футболист, он постоянно развлекался, у него был постоянный праздник. Когда его спросили, почему ты себя так ведешь, он ответил: футбол – это состояние души. Я бы также хотел сходить куда-нибудь с командой, но сейчас наш график этого не позволяет. У нас нет физически для этого времени. Все, что мы можем – не загружать футболистов тактическими вопросами, схемами. Помимо этого всегда стараюсь, чтобы ребята выходили на поле и играли от всего сердца, получая удовольствие от игры. Если бы у нас был перерыв в две недели, могли бы уехать в Марбелью, пойти на ужин там в один вечер. Но только если есть какой-то свободный график, только в таком случае. Вчера в теннисбол играли, например. (Александр Рогулев, Елена Григорьевская)

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