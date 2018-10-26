Рауль Рианчо: "Почему меня спрашивают, последний ли это мой матч в качестве главного тренера "Спартака"?"

Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо после ничьей с "Рейнджерс"​ в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы (0:0) признался, что сбылась его мечта.

– Как вы думаете, после такого матча ваши шансы остаться главным тренером "Спартака" увеличились?

– Я работаю в футболе уже больше 20 лет, прошел путь от тренера по физподготовке и скаута до главного тренера. Сегодня я присутствовал на легендарном стадионе, на очень хорошем матче. Получил огромное удовольствие. Сбылась мечта жизни, и этого у меня уже никто не отнимет. Если мне позвонят и сказать, чтобы я уходил, я, конечно, уйду. Но сделаю это с удовольствием, потому что мне выпала честь работать на такой замечательной игре. Если же не позвонят – продолжу работать и будем готовиться к "Рубину". Почему меня спрашивают о том, последний ли это матч для меня, но никто не спрашивает о том, что это мой первый матч в карьере как главного тренера "Спартака"? (Игорь Рабинер)