Радослав Ковач: "В "Спартаке" я играл при -22"

Экс-защитник "Спартака" Радослав Ковач отметил, что сегодняшняя погода в Ростове-на-Дону не является чем-то необычным для России. Во время матча 1/16 финала Лиги Европы между "Ростовом" и "Спартой" ожидается температура -6. По словам чеха, однажды он выходил на поле при температуре -22.

- Такая погода - это не так уж и плохо, - приводит iDNES.cz слова Ковача. - В Сибири однажды мы играли матч Кубка России при температуре -22. Я помню это: снег, ветер. Павлюченко тогда даже получил травму крестов. В 2005 году я прибыл в Шереметьево, где меня ждал водитель. Мы поехали в офис "Спартака", а это был март. Очень грязный снег, и вокруг одни "Жигули". Я подумал: и здесь мне нужно продержаться четыре года. Но уже через три месяца я думал иначе. В "Спартаке" у меня были друзья и вне поля. Мы вместе праздновали день рождения. Когда я сравниваю, то могу сказать, что в Москве было лучше, чем в Базеле.

В Ростове-на-Дону я был несколько раз. На стадионе всегда было многолюдно. На "Спартак" всегда ходят хорошо, так же, как на "Спарту" в Чехии. Сейчас в "Ростове" могу отметить Нобоа. Я помню его по Казани. Туда его пригласил Бердыев. Навас тоже был там, я играл против него. "Спарта" должна быть очень осторожной в этом матче.