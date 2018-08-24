17:09 | Футбол — Лига Европы

Победа над "Мольде" стала для "Зенита" 90-й в еврокубках


"Зенит" одержал девяностую победу в еврокубках, информирует клубная пресс-служба. Вчерашняя встреча 4-го отборочного раунда Лиги Европы с "Мольде" (3:1) стала для сине-бело-голубых 171-й в еврокубках.

"Зенит" – лидер среди российских команд по проценту побед в еврокубковых матчах – 52,6 процента, сообщает "История "Зенита". Почти четверть из них оказались крупными (20), и это также рекордное достижение.

Кроме того, победа над "Мольде" стала 13-й волевой для "Зенита" еврокубках.

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Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2018-08-24-sine-belo-golubye-oderzhali-devyanostuyu-pobedu-v-evrokubkakh.htm​

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. Отбор для "Зенита" и "Уфы"
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