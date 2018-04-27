17:39 | Футбол — Лига Европы

Пайет признан лучшим игроком недели в Лиге Европы


Нападающий "Марселя" Димитри Пайет признан лучшим игроком недели в Лиге Европы, сообщает официальный сайт УЕФА. 31-летний француз в матче с "Зальцбургом" (2:0) отметился двумя результативными передачами. Он набрал 88 процентов голосов.

Вторым с 12 процентами стал форвард "Арсенала" Александр Ляказетт, который забил гол в матче с "Атлетико" (1:1).

 

 

 

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