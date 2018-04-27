Нападающий "Марселя" Димитри Пайет признан лучшим игроком недели в Лиге Европы, сообщает официальный сайт УЕФА. 31-летний француз в матче с "Зальцбургом" (2:0) отметился двумя результативными передачами. Он набрал 88 процентов голосов.
Вторым с 12 процентами стал форвард "Арсенала" Александр Ляказетт, который забил гол в матче с "Атлетико" (1:1).
⚽⭐ #UEL Player of the Week ⭐⚽– UEFA Europa League (@EuropaLeague) 27 апреля 2018 г.
🥇 Dimitri Payet (88%) 👏👏👏
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