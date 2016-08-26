18:11 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Олег Кононов: "Краснодару" досталась ровная по составу группа"

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Жеребьевка Лиги Европы."Зенит" и "Краснодар" узнали соперников по Лиге Европы. Как это было

Главный тренер "Краснодара" Олег Кононов прокомментировал итоги жеребьевки группового турнира. Напомним, что "Краснодар" попал в квартет I в ходе жеребьевки группового турнира Лиги Европы. Соперниками "быков" станут "Шальке", "Ницца" и "Зальцбург",

- Нам досталась ровная по составу группа. "Шальке" – один из сильнейших клубов Германии, зарекомендовавший себя с самой серьезной стороны в Лиге чемпионов. "Зальцбург" – чемпион Австрии, страны, испытывающей сейчас футбольный подъем. "Ницца" – представитель европейского топ-чемпионата, команда, которая в прошлом сезоне демонстрировала яркий футбол, - приводит официальный сайт "Краснодара" слова Кононова. - Трудно прогнозировать не только исход борьбы в группе, но и результат каждого матча в отдельности. Что ж, тем лучше! Болельщиков ждут 12 игр с непредсказуемым итогом, а нас ожидает очень интересный турнир и возможность проверить себя в противостояниях с сильными соперниками.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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sidnet78

Кононов красава! нефиг бояться серьёзных клубов-это спорт. а то некоторые начинают перебирать, то не тех дали то космос....

19:02

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