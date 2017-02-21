18:51 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Офицер безопасности УЕФА будет работать на матче "Фенербахче" - "Краснодар"

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Офицер безопасности УЕФА будет работать на ответном матче 1/16 финала Лиги Европы между "Фенербахче" и "Краснодаром", информирует ТАСС со ссылкой на источник в турецком клубе. Отмечается, что УЕФА направляет офицеров безопасности на все игры "Фенербахче" в еврокубках.

Матч состоится в среду в Стамбуле на стадионе "Шюкрю Сараджоглу" (начало – в 20.00 по московскому времени). Первая игра, прошедшая в Краснодаре 16 февраля, завершилась победой российского клуба со счетом 1:0. Офицер безопасности УЕФА прилетал и на краснодарский матч.

"Шюкрю Сараджоглу" вмещает 50 тысяч зрителей, при этом на игре с "Краснодаром", скорее всего, его трибуны не будут заполнены и наполовину – ожидается, что матч посетят от 10 до 20 тысяч болельщиков.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4043041

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1/16 финала
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