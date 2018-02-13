Милан Родич: "Не жду, что ЦСКА будет атаковать, его ждет ад"

Защитник "Црвены Звезды" Милан Родич считает, что зрители могут сыграть важную роль в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против ЦСКА​. Также он верит в успех своей команды.

– ЦСКА играл против почти всех европейских грандов, но их реально ждет ад на "Маракане", – цитирует Sportska Arena Родича. – Фанаты – наш 12-й игрок. Все знают, насколько эта поддержка важна для игроков и дает нам энергию для игры от первой до последней секунды. Я не жду, что ЦСКА будет атаковать. Это опытная команда, которая знает, как играть на результат, очень тяжело и дисциплинированно. Шансы 50 на 50. Думаю, "Црвена Звезда" сможет выиграть у ЦСКА на "Маракане" и отстоять преимущество в Москве.

Напомним, матч "Црвена Звезда" – ЦСКА состоится в четверг, 13 февраля, и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию этой встречи.