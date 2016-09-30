Михаил Сиваков: "Заря" хотела взять очки у "МЮ"

Защитник "Зари" Михаил Сиваков выразил разочарование поражением от "Манчестер Юнайтед" (0:1) в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы. По его словам, команда могла рассчитывать на очки.

– Больше разочарования, потому что, в принципе, выглядели мы достойно, но очков сегодня не заработали, – цитирует официальный сайт канала "Футбол 1" Сивакова. – Потому у меня больше разочарования, чем гордости. Хоть и "Олд Траффорд", "Манчестер Юнайтед", но хотели взять очки.

Конечно, не каждый играешь при таком количестве зрителей. В Англии болеют хорошо. Приятно было играть в такой обстановке.

Надо посмотреть момент с голом. Златан хорошо борется вверху. Хороший футболист. По-моему, он Каменюку продавил… Там мяч подвис… Обидно, что пропустили именно в этом моменте. Ничего не предвещало... Лучше бы забили в другой ситуации – было б не так досадно.