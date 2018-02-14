Миха Мевля – о матче с "Селтиком": "Надеемся, "Зенит" сможет пройти дальше"

Защитник "Зенита" Миха Мевля в интервью официальному сайту клуба отметил, что товарищеские матчи помогли команду набрать нужную форму перед встречей 1/16 финала Лиги Европы против "Селтика". Напомним, что первая игра состоится 15 февраля в Глазго.

– Мы готовились к этому матчу целый месяц, провели несколько товарищеских матчей. Мы в хорошей форме. Да, у нас в России большой зимний перерыв, но мы к этому привыкли.

– Погода в Шотландии похожа на ту, что сейчас в Петербурге?

– На самом деле в России немного холоднее.

– Согласны ли вы со словами Брендана Роджерса о том, что у "Зенита" есть преимущество?

– Ну, все покажет игра.

– Как вернуться на тот же уровень, на котором вы находились до зимней паузы?

– Как я уже сказал, мы уже провели довольно много товарищеских матчей. Считаю, что они нам помогли.

– Следили ли вы за "Селтиком"?

– "Селтик" выступал в Лиге чемпионов, и мы видели их матчи, да. У них была довольно трудная группа, тем не менее они сумели попасть в Лигу Европы. Мы надеемся, что пройдем дальше.

– "Зенит" стал самой забивной командой в Лиге Европы, а "Селтик" довольно много пропустил в Лиге чемпионов. Это возможно использовать?

– Ну, завтра будет совсем другой турнир, так что посмотрим. Но я надеюсь, что мы продолжим забивать голы, как мы это и делали раньше.