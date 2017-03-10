Лучано Спаллетти: "Роме" не хватило характера, куража"

Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти считает неоднозначной игру 1/8 финала Лиги Европы с "Лионом". На выезде его команда уступила со счетом 2:4, ведя 2:1 после первого тайма.

– Мы играли и хорошо, и плохо, но разница между этими состояниями была слишком велика, – цитирует AFP Спаллетти. – Мы пропускаем много голов в последнее время, потому что легко отдаем мяч сопернику. В первом тайме мы доминировали, не отдавали пространство "Лиону". После перерыва все было не так. Некоторые игроки не справились с давлением соперника. Нужно лучше держать мяч. Замены оказались запоздалыми, но игру мы проиграли не из-за этого. Не хватило характера, куража. Надеюсь, удастся это изменить во второй игре.