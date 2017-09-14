Кришито забыл, что "Зенит" выигрывал еврокубки?

Защитник "Зенита" Доменико Кришито в преддверии матча Лиги Европы против "Вардара" отметил, что питерский клуб намерен завоевать еврокубок в этом сезоне. Футболист также подчеркнул, что главный тренер команды Роберто Манчини - великолепный тренер.

– Лига Европы? Мы намерены победить в этом турнире, - цитирует Tuttomercatoweb Кришито. - Этот титул может стать первым международным для клуба. Что касается Манчини, то до его прихода я себя чувствовал немного одиноким в команде. Отмечу, что Манчини – отличный тактик.

Кокорин? В этом году он наш козырь. Он раскрылся, потому что играет на своей родной позиции. На наши матчи всегда собирается почти полный стадион. Это очень помогает нам. Кроме того, главный тренер доверил мне капитанскую повзяку, это очень важный момент для меня.

Напомним, что "Зенит" является обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.