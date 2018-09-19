17:46 | Футбол — Лига Европы

"Краснодар" прилетел в Турцию

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"Краснодар" прилетел в Турцию, где завтра состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы против "Акхисара".

- Мы на месте! Полет отличный! Настроение - огонь, - сообщается в официальном Твиттере "быков".

"Краснодар" выступает в группе J вместе с "Акхисаром", "Севильей" и "Стандардом".

"Акхисар" – "Краснодар": Лига Европы, 1-й тур, 20 сентября 2018, онлайн-трансляция, начало – в 19.55 (мск)

Акхисар БС - Краснодар

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