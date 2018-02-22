Кокорин забил "Селтику" - это 19-й гол в сезоне. До цели Манчини еще 14

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин забил третий гол своей команды в ворота "Селтика" в домашнем ответном матче 1/16 финала Лиги Европы - счет стал 3:0 в пользу хозяев поля. Форвард буквально занес мяч в ворота шотланского клуба после точной передачи Бранислава Ивановича.

На счету Кокорина в этом сезоне – 19 голов. Напомним, что главный тренер "Зенита" Роберто Манчини обозначил для форварда и его партнера по команде Артема Дзюбы цель на сезон – 35 голов. Дзюба до зимнего перехода в тульский "Арсенал" на правах аренды отличился дважды. Таким образом, Кокорину для выполнения задачи осталось забить еще 14 голов.

Трансляция матча "Зенит" - "Селтик"