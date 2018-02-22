Кокорин забил "Селтику" - это 19-й гол в сезоне. До цели Манчини еще 14

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин забил третий гол своей команды в ворота "Селтика" в домашнем ответном матче 1/16 финала Лиги Европы - счет стал 3:0 в пользу хозяев поля. Форвард буквально занес мяч в ворота шотланского клуба после точной передачи Бранислава Ивановича.
На счету Кокорина в этом сезоне – 19 голов. Напомним, что главный тренер "Зенита" Роберто Манчини обозначил для форварда и его партнера по команде Артема Дзюбы цель на сезон – 35 голов. Дзюба до зимнего перехода в тульский "Арсенал" на правах аренды отличился дважды. Таким образом, Кокорину для выполнения задачи осталось забить еще 14 голов.
Dymanomashina
Саша молодец, этот год -главный в твоей карьере. Не тупи, пусть пик формы придется на чемпионат мира!!
23:04 22 февраля
crazysun78
зюба в 27-м туре свой план перевыполнит.. )
22:51 22 февраля
wilde
Дзюбу не считать - он теперь не партнер Кокоры.. еще 16!
22:49 22 февраля
zoostation
Ну ели 35 поделить на двоих, Кокорину например 18 надо забить, а Дзюбе 17, то Кокорин со своей задачей справился и даже перевыполнил её.
22:43 22 февраля
konst90
19 + 14 = 35???
22:39 22 февраля
Спринт
Отсебятину пишите. Задача забить 35 голов была поставлена перед Кокориным и Дзюбой в паре. Сколько из них приходится на обязательную норму Кокорина, нигде не озвучивалась.
22:31 22 февраля