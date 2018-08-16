Как болеют за "Зенит" на стадионе "Санкт-Петербург". Видео

Болельщики "Зенита" поддерживают команду в фан-зоне на стадионе "Санкт-Петербург" во время ответного матча 3-го отборочного раунда Лиги Европы против минского "Динамо". Согласно решению УЕФА, эта игра проходит без зрителей – питерцы принимают команду из Белоруссии на "Петровском".

По итогам первого тайма сине-бело-голубые ведут со счетом 1:0. Первая игра завершилась разгромной победой минчан – 4:0. (Артем РЯБОВОЛ)