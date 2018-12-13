Иван Игнатьев: "Краснодар" стремится к победе во всех турнирах"

Нападающий "Краснодара" Иван Игнатьев перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги Европы против "Севильи" заявил, что его команда стремится к победе во всех турнирах, в которых принимает участие.

- Официально задачи не озвучивались, но перед нами всегда стоят самые высокие цели, - приводит слова Игнатьева сайт УЕФА. - Мы всегда преследуем самые высокие результаты, стремимся к победам во всех турнирах. Хотим стать чемпионами России, как можно дальше пройти в еврокубках, выиграть Олимп-Кубок России. Мы серьезно боремся во всех трех турнирах.

По подбору футболистов у нас очень хороший коллектив, и по атмосфере в команде у нас все очень хорошо. Мы идем к этой цели. Прошла только первая часть сезона, и нам предстоит сыграть еще половину.

В текущем сезоне Игнатьев провел 17 матчей за "Краснодар", забил 6 голов и отдал 4 результативных передачи.

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