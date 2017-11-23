Илья Геркус: "Сегодня была репетиция перед Хабаровском: первая морозная игра в сезоне"

Президент "Локомотива" Илья Геркус после победы над "Копенгагеном" (2:1) в матче группового турнира Лиги Европы отметил, что его команда сделала полдела. При этом он подчеркнул, что еще предстоит важная игра в Чехии против "Злина".

– Игра была тяжелая, но ребята молодцы, справились, – сказал Геркус.

– Фарфан набрал фантастическую форму.

– Да, согласен. А что касается игры, нам противостоял очень сильный, добротный соперник. Мы тоже были вынуждены играть на победу. Как-то нашли способ, переломили. Теперь наши шансы выйти из группы серьезно повысились.

– Принципиально, с какого места выйти?

– С первого всегда лучше. Если планировать и дальше успешное выступление, то с первого места выходить намного удобнее. Считай, полдела сделано. Но нам предстоит важная игра в Чехии, которая все решит. График тяжелый, но что делать? Сейчас поедем в Хабаровск. Сегодня была репетиция: первая морозная игра в сезоне. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)