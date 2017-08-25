Игорь Шалимов: "Забей "Краснодар" на 94-й минуте со штрафного, и прошел бы дальше"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после поражения от "Црвены Звезды" в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы (1:2) отметил, что исход поединка мог быть другим. Также у его остались хорошие впечатления от поддержки болельщиков и атмосферы на стадионе.

– Катастрофа – это жесткое слово. Я не увидел никакой катастрофы в действиях нашей обороны, – цитирует ТАСС Шалимова. – Я считаю, что наша оборона играла хорошо, достойно в тех условиях, которые были. Забей мы на 94-й минуте со штрафного, то прошли бы дальше. Да, игра была тяжелой, голы получились невероятными, это были удары издалека. Нам не хватило всего одного гола, и момент для того, чтобы забить, у нас был. Я не хочу комментировать действия игроков "Црвены Звезды", как они вели себя в концовке. Я их понимаю, они делали все возможное – и футбольное, и нефутбольное, – чтобы добиться результата. А своих игроков я могу только поддержать

Осталось хорошее впечатление от болельщиков, они молодцы. Атмосфера была настоящей, футбольной. Но наши болельщики лучше, скажем так.

Трансляция матча "Црвена Звезда" – "Краснодар"