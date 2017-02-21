18:20 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Игорь Шалимов: "Не думаем о проблемах с безопасностью в Стамбуле"

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Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче" заявил, что его клуб играет в серьезном турнире, в котором другие люди занимаются безопасностью игроков. Первый матч завершился победой российского клуба (1:0). Второй матч состоится 22 февраля в Стамбуле.

– Проблемы с безопасностью? Мы об этом не думаем, мы играем в Лиге Европы, в серьезном турнире, – цитирует ТАСС Шалимова. – Мы думаем о том, как сыграть, а на остальное стараемся не отвлекаться. Есть люди, которые занимаются организацией безопасности на матче.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4042811

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