Игорь Шалимов: "Не думаем о проблемах с безопасностью в Стамбуле"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче" заявил, что его клуб играет в серьезном турнире, в котором другие люди занимаются безопасностью игроков. Первый матч завершился победой российского клуба (1:0). Второй матч состоится 22 февраля в Стамбуле.

– Проблемы с безопасностью? Мы об этом не думаем, мы играем в Лиге Европы, в серьезном турнире, – цитирует ТАСС Шалимова. – Мы думаем о том, как сыграть, а на остальное стараемся не отвлекаться. Есть люди, которые занимаются организацией безопасности на матче.