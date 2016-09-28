Игорь Шалимов: "Не боюсь, что эмоциональный фон игроков "Краснодара" упадет после ухода Кононова"

И.о. главного тренера "Краснодара" Игорь Шалимов на пресс-конференции перед матчем 2-го тура группового турнира Лиги Европы против "Ниццы" заявил, что иногда приходится корректироваь стиль игры в зависимости от соперника, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Также специалист рассказал, что в команде с нетерпением ждут переезда на свой стадион.



– Не боитесь, что у "Краснодара" эмоциональный фон пойдет на спад после смены главного тренера?



– Я этого не боюсь. Мое мнение – на таком уровне про настрой говорить нет смысла. Игроки сами настраиваются. С моей стороны должно идти то, что игроки в своих позициях обязаны знать, что делать на поле. Тогда команда не разваливается, а играет стабильно, знает, чего хочет добиться.



– Сейчас поле стадиона "Кубань" в плохом состоянии. Насколько это может повлиять на комбинационный футбол?



– С "Ростовом" поле тоже было не очень хорошее, однако мы играли до последней минуты, вырвали победу. Конечно, хотелось бы, чтобы поле было идеальным, но мы потерпим. У нас на стадионе "Кубань" осталось всего 2 игры, потом переедем на свой стадион, где поле идеальное.



– При Олеге Кононове все говорили о стиле "Краснодара". На ваш взгляд, действительно из-за потери игроков он стал меняться или это реалии футбола?



– У нас стиль есть, но часто мы играли длинными передачами больше, чем надо. Но мы придерживаемся своего стиля. Хорошие команды играют внизу, но и, конечно, команда должна уметь делать все хорошо во всех линиях. Ты можешь часто играть на чужой половине поля, если соперник слабее, но когда ты с равным соперником встречаешься – надо уметь хорошо обороняться. Не всегда получается показывать свой стиль в таких ситуация, но ты не понимаешь футбол, если играешь в обороне без перестроений.