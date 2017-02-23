Игорь Шалимов: "Есть желание сыграть с "Ромой"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов отметил, что после победы над "Фенербахче" по сумме двух матчей (1:0 и 1:1) в 1/16 финала Лиги Европы у "быков" получился двойной праздник, поскольку матч в Стамбуле состоялся в день рождения клуба. Бывший игрок "Фоджи", "Интера", "Болоньи" и "Наполи" отметил, что в следующем раунде турнира хотел бы встретиться с "Ромой".

– В следующем раунде у вас есть желание сыграть с итальянским клубом – ведь в этой стране вы провели значительную часть карьеры футболиста?

– Да, есть желание такое – с "Ромой".

– Почему?

– В Италию хочется слетать. Шутка! А на самом деле среди возможных соперников нет такого, при встрече с которым можно только хлопнуть дверью. Просто ждем жеребьевку.

– Представим, вам попадется "Манчестер Юнайтед". Как оцените шансы?

– Никак. Не люблю загадывать – если бы да кабы. Попадется – будем играть.

– Обратил внимание на отклики специалистов – уже сложилось мнение о том, что команда играет иначе, чем при Олеге Кононове. Для вас этот момент принципиален?

– Если приходит новый тренер, не может все остаться так, как было раньше. Какой смысл тогда идти на перемены? Изменения у нас есть, а вот какие, говорить не мне, а специалистам.

– Итоговая победа над турками пришлась на день рождения клуба. Вам было важно пройти "Фенер" именно по этой причине?

– Мы об этом не думали. Но если все так хорошо сложилось, получился двойной праздник, с чем тех, кто желает нам добра, и поздравляю. (Сергей ЕГОРОВ)

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