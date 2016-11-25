Хет-трик Джеко принес "Роме" крупную победу над "Викторией"

"Рома" нанесла крупное поражение "Виктории" из Пльзени в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы со счетом 4:1. Хет-трик в этой встрече оформил форвард итальянской команды Эдин Джеко. Римляне набрали 11 очков и гарантировали себе выход в плей-офф.

В параллельной встрече "Астра" переиграла "Аустрию" и вышла на второе место.

Лига Европы

Групповой турнир

5-й тур

Группа Е

"Рома" (Италия) – "Виктория" Пл (Чехия) – 4:1 (1:1)

Голы: Джеко, 11 (1:0). Земан, 18 (1:1). Джеко, 61 (2:1). Перотти, 82 (3:1). Джеко, 88 (4:1).

"Рома": Алиссон, Фасио, Рюдигер, Бруну Перес, Эмерсон, Стротман (Жерсон, 89), Наингголан, Паредес, Джеко, Итурбе (Перотти, 63), Салах (Де Росси, 83).

"Виктория Пл": Козачик, Лимберски, Хейда, Матею, Петржела, Земан, Коваржик, Копиц (Дюриш, 63), Хрошовски, Хромада, Крменчик (Бакош, 75).

Предупреждения: Матею, 27. Наингголан, 45. Земан, 56. Петржела, 77.

Судья: Штилер (Германия).

Рим. Стадион "Олимпико".

"Аустрия" (Австрия) – "Астра" В (Румыния) – 1:2 (0:0)

Голы: Ротпуллер, 57 (1:0). Флоря, 79 (1:1). Будеску, 88 - с пенальти (1:2).

"Аустрия": Хаджикич, Филипович, Ротпуллер, Ларсен, Грюнвальд, Хольцхаузер, Марчинко, Сербест, Кайоде (Таджури, 90), Фелипе Пирес, Венуту (Фрайзенбихлер, 90).

"Астра": Лунг, Сэпунару, Жералду Алвеш, Орош (Флоря, 61), Жуниор Мораис, Фелипе Тейшейра, Мансали (Ловин, 71), Будеску (Никоарэ, 90+3), Сето, Стан, Алибек.

Предупреждения: Орош, 43. Жуниор Мораис, 56. Мансали, 60. Грюнвальд, 61. Жералду Алвеш, 69. Ловин, 90. Фрайзенбихлер, 90+3. Сэпунару, 90+4. Стан, 90+5.

Удаление: Грюнвальд, 65.

Судья: Рачковски (Польша).

Вена. Стадион "Ernst Happel".