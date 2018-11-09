Ханни порадовался победе "Спартака". Кафельников ответил, что ему нужно больше

Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни после матча 4-го тура группового турнира Лиги Европы против "Рейнджерс" (4:3) отметил, что рад забитому мячу и победе команды.
"Сегодня была тяжелая игра, но это очень важная победа. Я рад забить и помочь команде", - написал Ханни в Твиттере.
В комментариях к твиту известный болельщик красно-белых Евгений Кафельников подчеркнул, что "Спартак" должен был заработать 6 очков в двух матчах с "Рейнджерс". Напомним, первая игра в Глазго завершилась со счетом 0:0.
"Нам нужно немного больше, чем 4 очка в двух матчах", - ответил Кафельников.
We need a bit more ,4 more(minimum) points in last 2 games @EuropaLeague– Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 8 ноября 2018 г.
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