Ханни порадовался победе "Спартака". Кафельников ответил, что ему нужно больше

Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни после матча 4-го тура группового турнира Лиги Европы против "Рейнджерс" (4:3) отметил, что рад забитому мячу и победе команды.

"Сегодня была тяжелая игра, но это очень важная победа. Я рад забить и помочь команде", - написал Ханни в Твиттере.

В комментариях к твиту известный болельщик красно-белых Евгений Кафельников подчеркнул, что "Спартак" должен был заработать 6 очков в двух матчах с "Рейнджерс". Напомним, первая игра в Глазго завершилась со счетом 0:0.

"Нам нужно немного больше, чем 4 очка в двух матчах", - ответил Кафельников.