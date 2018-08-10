Гол Банеги принес "Севилье" победу над "Жальгирисом"

"Севилья" на своем поле выиграла у "Жальгириса" в матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы. Единственный мяч на счету полузащитника Эвера Банеги.
Ответная встреча состоится в Литве через неделю.
Лига Европы
3-й отборочный раунд
"Севилья" (Испания) – "Жальгирис В" (Литва) – 1:0 (1:0)
Гол: Банега, 34.
"Севилья": Вацлик, Каррису, Гнаньон, Арана, Беррокаль, Банега (Гансу, 74), Амаду, Бен Йеддер, Нолито (Сарабия, 74), Алейш Видаль, Пехиньо (Муриэль, 59).
Судья: Панджич (Швеция).
9 августа. Севилья. Стадион Ramon Sanchez Pizjuan.
Дополнительная информация
http://sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2018-2019/