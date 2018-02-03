Гильерме: "Локомотив" уже готовится к "Ницце"

Голкипер "Локомотива" Маринату Гильерме после товарищеского матча с "Осиеком" (1:0) в интервью клубной пресс-службе отметил, что мысли команды связаны с предстоящей встречей 1/16 финала Лиги Европы против "Ниццы". Первая игра состоится 15 февраля во Франции.

- Какие впечатления от матча с "Осиеком"?

- Мы победили, но важно, что команда добавляет физически, в технике, в тактике. Было тяжеловато, потому что мы сыграли сразу после трех выходных, но это наша работа. Мне понравилось, как "Локомотив" держит мяч, играет в пас. До "Ниццы" всего две недели. Считаю, что подготовка хорошая.

- Каждый матч уже рассматриваете как репетицию к Лиге Европы?

- Мы готовимся к "Ницце". Уже посмотрели много матчей соперника. В общем, думаем о предстоящей встрече с французами.

- Три дня выходных хватило, чтобы восстановиться после первого сбора?

- Мне хватило. Не люблю, когда много выходных. Потом тяжело возвращаться в ритм.

- Как влияет на подготовку команды лидерство в чемпионате?

- Подготовка хорошая. Ответственность сейчас намного выше. Нужно удержать первое место. Во второй части сезона будет сложнее.