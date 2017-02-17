15:59 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Геннадий Орлов: "Игрокам "Зенита" надо посмотреть в зеркало и спросить: "Мы себя уважаем?"

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Известный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что "Зенит" сможет победить "Андерлехт" и выйти в 1/8 финала Лиги Европы. В первой игре 1/16 финала питерцы уступили со счетом 0:2.

– Верите, что за неделю "Зенит" преобразится?

– Верю. Самим игрокам нужно посмотреть на себя в зеркало и задать вопрос: "Мы себя уважаем или нет"? Ну что это такое? "Андерлехт" же не "Бавария". Где спортивная злость? Ребята, вы находитесь в долгу перед болельщиками. Так отрабатывайте, все в ваших силах! (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Орлова

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1/16 финала
Материалы REN-TV

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