Геннадий Орлов: "Игрокам "Зенита" надо посмотреть в зеркало и спросить: "Мы себя уважаем?"

Известный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что "Зенит" сможет победить "Андерлехт" и выйти в 1/8 финала Лиги Европы. В первой игре 1/16 финала питерцы уступили со счетом 0:2.

– Верите, что за неделю "Зенит" преобразится?

– Верю. Самим игрокам нужно посмотреть на себя в зеркало и задать вопрос: "Мы себя уважаем или нет"? Ну что это такое? "Андерлехт" же не "Бавария". Где спортивная злость? Ребята, вы находитесь в долгу перед болельщиками. Так отрабатывайте, все в ваших силах! (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Орлова