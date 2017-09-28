Фернандеш оформил самый ранний хет-трик в истории Лиги Европы

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш установил рекорд Лиги Европы. В матче 2-го тура группового турнира против "Злина" он оформил хет-трик за первые 17 минут встречи. Таким образом, португалец - автор самого раннего хет-трика в истории турнира.

Предыдущее достижение принадлежало нападающему ПАОКа Стефаносу Атанасиадису, который в сентябре 2014 года в матче против минского "Динамо" (6:1) забил три гола за первые 28 минут встречи.