Уличная атлетика при поддержке Datsun
22:43 | Футбол — Лига Европы

Фернандеш оформил самый ранний хет-трик в истории Лиги Европы

9

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш установил рекорд Лиги Европы. В матче 2-го тура группового турнира против "Злина" он оформил хет-трик за первые 17 минут встречи. Таким образом, португалец - автор самого раннего хет-трика в истории турнира.

Предыдущее достижение принадлежало нападающему ПАОКа Стефаносу Атанасиадису, который в сентябре 2014 года в матче против минского "Динамо" (6:1) забил три гола за первые 28 минут встречи.

Трансляция матча "Локомотив" – "Злин"

 

Опрос

Как "Зенит" и "Локомотив" выступят в групповом турнире Лиги Европы?
голосовать
9
Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 2-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (9)
Войти, чтобы оставить комментарий

mak3

Вот так вот португалец помогает России увеличить отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА :)

23:15

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

моветон печатать непроверенные новости. да еще делать утверждения. позорище.

23:15

ivanokozakoge

Ребят, бросить курить стало действительно легко! Лично я за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее. На 100% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вообщем ребят советую не затягивать - https://vkk.me/nikodex

23:15

alien01

он оформил хет-трик за первые 17 минут встречи. Читать умеем???

23:12

голос из Санкт-Петербурга

Второй гол зачётный: добежал, отскочил, исполнил. Молодец!

23:09

Kak to tak

Геодез, автор самого раннего хет-трика....если ты понимаешь о чем я

23:01

Ж и в о й

геодез, видимо, имеется в виду с начала мачта самый быстрый хет-трик

22:56

геодез

Вот самый быстрый хет-трик в истрии Лиги Европы. 10 минут: Клаудиу Кешерю («Стяуа» — «Ольборг» 6:0). 18.09.2014, групповой этап.

22:54

Parovozoff

Вот кого надо натурализовать!

22:53