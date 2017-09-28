Фернандеш оформил самый ранний хет-трик в истории Лиги Европы

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш установил рекорд Лиги Европы. В матче 2-го тура группового турнира против "Злина" он оформил хет-трик за первые 17 минут встречи. Таким образом, португалец - автор самого раннего хет-трика в истории турнира.
Предыдущее достижение принадлежало нападающему ПАОКа Стефаносу Атанасиадису, который в сентябре 2014 года в матче против минского "Динамо" (6:1) забил три гола за первые 28 минут встречи.
GIF-Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fclokomotiv#UEL #ЛигаЕвропы. Группа F. 2-й тур. #ЛокоЗлин 1:0 2' Мануэл Фернандеш (пенальти) pic.twitter.com/Ow9OiuyAxZ– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 28 сентября 2017 г.
GIF-Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fclokomotiv#UEL #ЛигаЕвропы. Группа F. 2-й тур. #ЛокоЗлин 2:0 6' Мануэл Фернандеш (дубль) pic.twitter.com/EhAA6fwDl4– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 28 сентября 2017 г.
GIF-Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fclokomotiv#UEL #ЛигаЕвропы. Группа F. 2-й тур. #ЛокоЗлин 3:0 17' Мануэл Фернандеш (хет-трик) pic.twitter.com/DrRJdoJh1L– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 28 сентября 2017 г.
mak3
Вот так вот португалец помогает России увеличить отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА :)
23:15
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
моветон печатать непроверенные новости. да еще делать утверждения. позорище.
23:15
ivanokozakoge
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23:15
alien01
он оформил хет-трик за первые 17 минут встречи. Читать умеем???
23:12
голос из Санкт-Петербурга
Второй гол зачётный: добежал, отскочил, исполнил. Молодец!
23:09
Kak to tak
Геодез, автор самого раннего хет-трика....если ты понимаешь о чем я
23:01
Ж и в о й
геодез, видимо, имеется в виду с начала мачта самый быстрый хет-трик
22:56
геодез
Вот самый быстрый хет-трик в истрии Лиги Европы. 10 минут: Клаудиу Кешерю («Стяуа» — «Ольборг» 6:0). 18.09.2014, групповой этап.
22:54
Parovozoff
Вот кого надо натурализовать!
22:53